Frans Verberckmoes overleden Nele Dooms

09 januari 2019

Dendermondenaar Frans Verberckmoes is overleden. De man, gewezen politicus, was 87 jaar. De huidige Open Vld noemt Verberckmoes “zonder twijfel een coryfee van de Dendermondse liberalen”. Hij was onder andere eresenator, Volksvertegenwoordiger, lid van de Vlaamse Raad en Dendermonds gemeenteraadslid. Verberckmoes, advocaat, was in de jaren zeventig ook lid van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap. In de jaren tachtig was hij voorzitter van LVZ, het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen dat hij zelf oprichtte.