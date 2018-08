Frans (89) en Agnes (89) vieren briljanten huwelijk Koen Baten

06 augustus 2018

12u30 0

Frans Steeman en Agnes Van Weyenbergh uit Mespelare hebben afgelopen weekend de 65ste verjaardag van hun huwelijk gevierd. In het kader van die viering werden ze uitgenodigd in het stadhuis van Dendermonde. Frans was bloemist en huisvader, Agnes had een voedingswinkel. Na de viering in het stadhuis trokken ze naar het Brouwershuis in Wieze, om te klinken met familie en vrienden.