Frankie Achten : Imposante dakstructuur van Vleeshuismuseum 14 juli 2018

02u41 0

Frankie Achten, marktkramer in groenten en fruit in Dendermonde, koos niet echt een museumobject uit voor Exposure. Zijn oog viel op de unieke dakstructuur van het Vleeshuismuseum.





"Al van jongs af aan ben ik gek op hout. Ik wilde houtbewerking studeren, maar ouders en leerkrachten beslisten dat het een andere richting werd. Uiteindelijk kwam ik in de groenten- en fruitzaak van mijn vader terecht, maar hout bleef me wel boeien", vertelt de man. "Over twee jaar ga ik met pensioen en dan ga ik alsnog houtbewerking studeren. Daar kijk ik nu al naar uit. Als ik ergens in een oud gebouw kom, kijk ik als eerste meteen naar boven om de dakstructuur te bewonderen. Het ambachtelijke aspect van de uitvoering boeit mij. Dat gebeurde ook in het Vleeshuismuseum. Ik hoop dat dit bijzondere dak nog lang goed bewaard wordt, ook voor volgende generaties. Het zijn straffe ambachtslui geweest die dit vervaardigd hebben. Dat nu onder dit dak een bijzonder collectie bewaard wordt, spreekt nog meer tot de verbeelding."





(DND)