Frank Vander linden speelt in Belgica 25 april 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde krijgt muzikant Frank Vander linden, stichtend lid van De Mens, op bezoek. Na een succesvol solo-debuut is er nu een nieuw solo-album. De songschrijver en vertellende muzikant Vander linden laat zich bijstaan door een bij elk concert wisselende duo-muzikant. Het concert vindt plaats op donderdag 26 april om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 18 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)