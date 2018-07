François Pieters: Presse-papier uit touwslagerij 14 juli 2018

02u40 0

Een object dat herinnert aan de gloriedagen van de firma Vertongen-Goens, een Dendermondse touwslagerij. Daar koos François Pieters voor. De man is gewezen zaakvoerder van de firma Pieters en heeft het touwslagen in zijn bloed. "Generaties lang was mijn familie actief in deze sector", vertelt hij. "Mijn betovergrootvader was er al mee bezig en mijn vader startte de firma Pieters in 1928. Ik nam de zaak over. Jarenlang was mijn familie verbonden aan de firma Vertongen-Goens. Die maakte oorspronkelijk touwen uit natuurvezels, maar ging in 1900 over op de productie van stalen kabels. Dendermonde had hiermee één van de grootste Europese bedrijven op haar grondgebied, waardoor de stad de bakermat van touw- en kabelfabricatie was. Wij verdeelden kabels voor de industrie en bosbouw. Mijn vader laadde de kabels op een bootje en verkocht die aan schippers die in de buurt aanmeerden. Toen ik de presse-papier zag, gemaakt van een doorsnede van een dikke kabel die in het bedrijf gebruikt werd, was ik meteen verkocht." (DND)