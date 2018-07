François en Marie-Jeanne vieren gouden jubileum Nele Dooms

27 juli 2018

François Mathys (74) en Marie-Jeanne Ringoot (69) uit Baasrode vieren hun gouden huwelijksjubileum. Ze trouwden precies vijftig jaar geleden. Het echtpaar heeft een zoon. Ondertussen zijn er ook twee kleinkinderen. François en Marie-Jeanne baatten jarenlang een kleine voedingswinkel "Shopwell" in Opwijk uit. De vrije tijd besteden ze nu vooral aan fikse wandelingen. In augustus trekken ze steevast naar Blankenberge. De grote moes- en siertuin die ze aan hun woning hebben, onderhouden François en Marie-Jeanne samen. "We genieten van de kleine dingen in het leven en hopen dit nog vele jaren op deze manier te kunnen doen", zeggen ze.