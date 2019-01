Fotowedstrijd rond Tournée Minérale Nele Dooms

26 januari 2019

16u08 0

Naar aanleiding van Tournée Minérale, de actie om een hele maand februari geen alcohol te drinken, lanceert de stad Dendermonde een fotowedstrijd. Om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om deel te nemen aan de actiemaand en in te schrijven onder “Team Dendermonde”, organiseert de stad de laatste week van januari verschillende inschrijvingsmomenten op diverse locaties. Wie een selfie maakt, maakt kans op en gezonde prijs. De Tournée Minérale-stoel is terug te vinden op maandag 28 januari in de Stadswinkel aan de Franz Courtensstraat in de voormiddag en aan de ingang van Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius, aan de Kroonveldlaan, in de namiddag. Wie op deze dag inschrijft, krijgt een mocktail. Vervolgens staat de stoel op dinsdag 29 januari aan de balie van het Sociaal Huis, op woensdag 30 januari aan zwembad Olympos, op donderdag 31 januari aan het sportcentrum van Sint-Gillis, op vrijdag 1 februari aan De Kroon en op zaterdag 2 februari in de bibliotheek. Wie wil deelnemen aan de fotowedstrijd, schrijft zich in en maakt een foto van zichzelf in de Tournée Minérale-stoel. Inzendingen zijn welkom via teamdendermonde@dendermonde.be tot zondag 17 februari. De winnaars worden bekendgemaakt op 4 maart. Info: welzijnengezondheid@dendermonde.be.