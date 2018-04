Fotogroep Sensor exposeert voor eerste keer 17 april 2018

02u34 0

Fotogroep Sensor uit Grembergen pakt voor de allereerste keer uit met een fototentoonstelling. De club werd negen maanden geleden opgericht en leden toonden hun werk in gemeenteschool 't Kraaiennest voor het eerst aan het grote publiek. "We zijn een kleine groep enthousiaste fotografen", zegt Ronny Fierens van Sensor. "Ieder van ons heeft zijn eigen interesses en specialiteiten en die zijn behoorlijk uiteenlopend, van zwart-wit, over natuurfotografie, tot streetart. Dat biedt de mogelijkheid om van elkaar bij te leren. We trekken er ook regelmatig samen op uit om tijdens groepsuitstappen foto's te maken. We willen traag, maar gestaag groeien."





(DND)