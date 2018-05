Fotografische Kring Ros Beiaard heeft nieuwe thuis 17 mei 2018

De Fotografische Kring Ros Beiaard van Dendermonde heeft officieel haar nieuwe thuis in gebruik genomen. Voortaan heeft de vereniging onderdak in een lokaal in de nieuwe carnavalswerkhal op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. De leden reageren heel tevreden op de verhuis.





De Fotografische Kring van Dendermonde bestaat intussen bijna zeventig jaar. De Videoclub Ros Beiaard, ontstaan in de schoot van de fotokring, vierde onlangs haar 25-jarig jubileum. Tot voor kort hadden de beide verenigingen onderdak in één van de loodsen aan de Kerselarenbrugwegel. Het gebouw daar was tot de naad versleten.





Extra leden

"We zijn dan ook erg tevreden dat we, samen met carnavalsgroepen en wagenbouwers van de Bloemencorso nieuw onderdak kregen van de stad in Technisch Centrum 3 aan het Hoogveld", zegt voorzitter Fred Scholliers. "Van hieruit zullen we onze activiteiten nog beter kunnen ontplooien. Misschien zit er zelfs de komst van extra leden in. We leren van elkaar en proberen steeds te verbeteren."





Het Hoogveld is de vierde thuis voor de Fotografische Kring. Naast de Kerselarenbrugwegel huisde de vereniging in het verleden ook in Den Aria en de Belgica. "Nu hopen we dat we aan het Hoogveld voor jaren goed zitten", zegt Scholliers. (DND)