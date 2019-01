FOTOALBUM: Sneeuw blijft mooie beelden opleveren, maar ook wat ellende Nele Dooms

23 januari 2019

09u59 0

Omdat in de nacht van dinsdag op woensdag ook in Dendermonde en omgeving nog heel wat sneeuw uit de lucht viel, kan de sneeuwpret ook woensdag nog voortduren. Dat is mooi meegenomen voor schoolkinderen, die maar een half dagje school hebben en woensdagnamiddag dus aan de slag kunnen met sneeuwballen en sneeuwmannen. Het witte winterlandschap blijft bovendien heel wat mooie beelden opleveren. Toch bracht de verse sneeuw woensdag ook wat ellende met zich mee. Dinsdag verliep het verkeer, door erg goed gestrooide wegen nog erg vlot. Woensdagochtend was het hier en daar toch andere koek. Onder andere aan de brug van Appels was het erg lang aanschuiven door een verkeersopstopping. Op de Noordlaan en Mechelsesteenweg verliep het verkeer dan weer wel vlotter dan anders.

Meer over Dendermonde

Mechelsesteenweg

Noordlaan