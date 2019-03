FOTO: Stormweer zorgt voor gigantische ravage in hele regio - afgewaaide daken, omgewaaide bomen, brandweer heeft handen vol Koen Baten

10 maart 2019

16u18 0 Dendermonde De hevige rukwinden die voorspeld waren hebben ook in de regio een zware tol geëist. Op tientallen plaatsen tegelijk werden meldingen gemaakt van omgewaaide bomen, werfafsluitingen die op de rijbaan kwamen, en tal van andere problemen. De grootste ravage was in de Geerstraat in Baasrode, daar werd een dak weggeblazen en elektriciteitskabels afgerukt.

In de Geerstraat zaten enkele bewoners zelf een tijdlang zonder elektriciteit. Door de hevige wind en het dak dat wegwaaide, werd ook de elektriciteitsdraad uitgetrokken. Deze hing bijna op de grond en het verkeer kon er maar moeizaam door. De bewoner was thuis op het moment dat zijn dak schade opliep en was danig onder de indruk. Hij wou liever niet reageren op de feiten.

Ook in de Beukenlaan in Dendermonde was er stormschade op te meten. Daar kwam een boom op een personenwagen terecht, die volledig vernield is. Ook een kippenhok raakte volledig vernield. Op de Mechelsesteenweg tussen Vlassenbroek en Baasrode kwam een boom op de weg. Ook op tal van andere plaatsen kwamen bomen op de weg terecht. Onder meer op de Steenweg van Aalst was de weg een tijdlang versperd.

Op de Bevrijdingslaan in Appels werd aan de carwash een koepel volledig uit de grond getrokken. Deze hing gevaarlijk los, maar zorgde verder voor geen schade. “De koepel staat hier al elf jaar. Er zijn nog al hevige windstoten geweest, maar nooit werd er schade gemaakt. De wind kan normaal ook goed weg", aldus de eigenaar. “Het is echt ongelofelijk hoe dit is kunnen gebeuren", klinkt het.

In Zele ging ook een dak in de Dokter Armand Rubbensstraat vliegen. Dat kwam terecht op een personenwagen. De brandweer moest er de straat enkele uren afsluiten omdat er nog gevaar was dat er brokstukken naar beneden zouden komen. In de Narcislaan even verderop gingen zonnepanelen vliegen van het dak. De bewoners waren op dat moment niet thuis.

In Berlare en Hamme werd er ook melding gemaakt van enkele bomen die op de weg terecht waren gekomen. In de Jagerstraat in Hamme kwam een boom op een personenwagen terecht, deze raakte ook volledig vernield. In de regio vielen gelukkig geen gewonden door de storm.