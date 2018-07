Forum Cultuur maakt speerpunten duidelijk Nele Dooms

16 juli 2018

18u23 1 Dendermonde Forum Cultuur, de vroegere Cultuurraad, van Dendermonde heeft haar speerpunten klaar voor het Dendermondse cultuurbeleid. De cultuurliefhebbers vragen de toekomstige politici om daar aandacht voor te hebben in hun verkiezingsprogramma's.

Sinds de omvorming van het Forum Cultuur wist deze adviesraad in korte tijd een stevige reputatie op te bouwen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vond de vereniging het dan ook opportuun een visie te formuleren rond het toekomstige beleid. Daarvoor vond een grote bevraging plaats.

"Daaruit blijkt dat er in Dendermonde liefst 15.000 amateurkunstenaars aan het werk zijn", zegt voorzitter Wim Leybaert. "Het belang van een uitgekiend cultuurbeleid mag dan ook niet onderschat worden. We mogen in Dendermonde blij zijn dat het culturele leven hier aan de grote besparingswoede ontsnapte en we nog altijd kunnen genieten van praktische en financiële ondersteuning van het stadsbestuur. Daardoor zagen ook een groot aantal nieuwe initiatieven het levenslicht."

Wel klinkt de vraag naar meer aangepaste accommodatie en materiële ondersteuning. "We merken ook dat verenigingen op zoek zijn naar verregaande samenwerkingen, maar ze kunnen ook expertise van de ambtenaren gebruiken", zegt Anne-Lies Segers van het Cultuurloket. "Er is ook vraag naar meer ondersteuning om kansarmen naar culturele evenementen of verenigingen te leiden. Aandacht voor erfgoed staat hoog op het verlanglijstje."