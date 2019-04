Foodtrucks vullen dorpsplein Nele Dooms

01 april 2019

De Baasroodse Feestraad pakt zaterdag 6 april opnieuw uit met een Foodfestival. Dat is ondertussen al enkele jaren een traditie. Voor de vierde keer op rij zullen tal van foodtrucks post vatten op het Dorpsplein van Baasrode. “Door ook springkastelen, kindergrimme en allerlei animatie te voorzien, zorgen we er voor dat kinderen zich amuseren terwijl de ouders rustig van een hapje en drankje genieten”, zegt Jens De Keersmaecker van de Baasroodse Feestraad. De organisatoren voorzien ook sfeermuziek en enkele optredens. “En voor wie blijft plakken, is er een afterparty voorzien”, zegt De Keersmaecker. “Zij kunnen afzakken naar de café’s in het centrum.” Het Foodfestival vindt plaats van 12 tot 22 uur. Iedereen is welkom.