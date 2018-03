Foodtrucks palmen Dorpsplein in 06 maart 2018

De Feestraad van Baasrode zorgt ook dit jaar voor een foodtruckfestival in de palingbottergemeente. Op zaterdag 10 maart palmen twaalf foodtrucks het dorpsplein van Baasrode in. Het evenement moet weer een gezellig gebeuren worden met een grote variatie aan hapjes en drankjes. Bezoekers vinden er onder andere een gin-bar, special beer-bar, cava, oesters, special coffee, pasta en zoveel meer. Voor elk wat wils dus. Voor de muziek en animatie tussendoor zorgen Sons of Sirius, Johny's Little Drumsticks en een special guest. Ook kinderanimatie en buitenverwarming zijn voorzien. Het foodtruckfestival begint om 12 uur en het feest duurt tot 22 uur. Iedereen is welkom. (DND)