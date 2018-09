Foodtrucks in stadspark Nele Dooms

06 september 2018

16u50 0 Dendermonde Het Foodtruck Festival HAP vat vanaf vrijdag 7 september post in het William Bruynincxpark in Dendermonde. I

In het stadspark zullen ongeveer 25 mobiele keukentjes en foodtrucks één groot openluchtrestaurant vormen. Bezoekers kunnen er allerlei lekkers proeven. HAP brengt ook showcooking en wereldkeuken. Ook wijnen, speciaalbieren en gin-tonics ontbreken niet. Akoestische muzikanten en vintage dj's zorgen voor muzikaal genot en ambiance. Gezellige zithoekjes, picknickdekens en lichtjes zorgen voor een sfeervolle setting. Voor de kleinste bezoekers is er kinderanimatie. De toegang tot het HAP Foodtruck Festival is gratis. De happening is te bezoeken op vrijdag 7 september vanaf 16 uur en op zaterdag 8 september en zondag 9 september vanaf 12 uur. Het William Bruynincxpark bevindt zich aan de Stationsstraat in Dendermonde. Info: www.hapfestival.be.