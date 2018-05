Fontein Heldenplein moet beter afgesteld worden 17 mei 2018

02u34 0

De nieuwe fontein op het Heldenplein in de Brusselsestraat in hartje Dendermonde moet nog beter afgesteld worden. De fontein, die bestaat uit drie waterstralen die met verschillende hoogtes door roosters spuiten, werd een aantal weken geleden in gebruik genomen. Een lichtinstallatie met ledtechnologie verlicht de stralen met instelbare kleuren. Normaal begint de fontein om 9.30 uur 's morgens te werken en blijft in werking tot 22 uur. Maar de voorbije weken viel de fontein soms onvoorzien uit. De pompinstallatie heeft heel wat beveiligingsmechanismen die moeten vermijden dat de installatie schade oploopt. Het zijn die mechanismen die te vroeg in werking treden en dus nog op elkaar afgestemd moeten worden. Dit betekent dat de komende twee weken de fontein nog kan stilvallen, tot alles steeds fijner afgeregeld wordt. De aannemer voorziet tegen eind deze maand dat al deze kinderziektes zijn opgelost. (DND)