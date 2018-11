Fluohesjes voor spelers Jong Sint-Gillis Nele Dooms

27 november 2018

De spelers van voetbalclub FC Jong Sint-Gillis beschikken voortaan over een fluohesje. De club kon daarvoor rekenen op de steun van Carrefour Market Dendermonde. “Tijdens de donkere maanden van het jaar denkt onze voetbalclub ook aan de verkeersveiligheid van haar spelers”, zegt Bart Van Belle, woordvoerder van FC Jong Sint-Gillis. “Carrefour zorgde ervoor dat de spelers die vaak met de fiets naar de training komen een fluohesje kregen. De voorbije weken zagen we na de training vaak verschillende spelers in het donker huiswaarts fietsen, zonder verlichting langs de vrij drukke Van Langenhovestraat. We lanceerden een oproep naar de ouders om ervoor te zorgen dat de fietsverlichting in orde is. De fluohesjes zijn nu nog een extraatje voor meer zichtbaarheid.”