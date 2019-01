Flemish Computer Club viert 35-jarig bestaan Nele Dooms

15 januari 2019

15u27

De Flemish Computer Club van Dendermonde bestaat 35 jaar. Dat werd tijdens een nieuwjaarsreceptie van de vereniging in de kijker gezet. “Onze computerclub heette eerst de Hobby Computer Club en werd later de Flemish Computer Club”, zegt voorzitter Marc Vermeirssen. “35 jaar geleden stonden we aan het begin van het computertijdperk. Wie hulp bij de computer wilde, was vaak op zichzelf aangewezen. Daarom beslisten enkele computerfanaten om zelf een club op te richten om elkaar en anderen te helpen. Ondertussen zetten we honderden en honderden mensen op weg in de computerwereld. Daar zijn we toch trots op. Tegenwoordig gaat speciale aandacht naar kunstmatige of artificiële intelligentie.” Om de verjaardag te vieren waren er tijdens de receptie enkele geschenkjes voor de leden, zoals USB-sticks.