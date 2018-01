Flemish Computer Club start gezwind nieuw jaar 24 januari 2018

02u26 0

De Flemish Computer Club uit Dendermonde is gezwind het nieuwe jaar gestart. Dat gebeurde met een receptie voor alle leden. De club is ondertussen meer dan dertig jaar actief.





"We startten in de beginjaren van het computertijdperk", zegt voorzitter Marc Vermeirssen. "Omdat je in die tijd haast nergens terecht kon voor hulp, besloten we zelf een computerclub op te richten. Met succes. We startten onder de naam Hobby Computer Club en wijzigden dat later in Flemish Computer Club wijzigde."





"Tegenwoordig gaat speciale aandacht naar kunstmatige of articiële intelligentie. Dat is erg actueel en zonder dat we het beseffen maakt het al deel uit van ons dagelijkse leven. Het komende jaar gaan we hier maandelijks workshops over geven."





Tijdens de receptie werden ook de winnaars van de fotowedstrijd bekendgemaakt. Alfonso De Keyser, Yvan Strubbe en Rene Van Grasdorff bevolkten de top drie.





(DND)