Flatgebouw op hoek Otterstraat 30 januari 2018

02u47 0 Dendermonde Bouwpromotor Home Building Group wil op de hoek van de Otterstraat met de Werkplaatsstraat in Sint-Gillis-Dendermonde een nieuw appartementsgebouw bouwen. Dat zal elf woongelegenheden tellen.

Hiervoor is een bouwaanvraag ingediend. Daarbij hoort ook de aanleg van een deel van de Werkplaatsstraat, vanaf de Otterstraat tot het einde van het bouwperceel waar het flatgebouw op komt. De Werkplaatsstraat is momenteel immers niet zo breed en heeft geen voetpad. Samen met de verharding van het tracé is ook de aanleg van riolering en fundering voorzien. De gemeenteraad ging alvast akkoord met het tracé van de nieuwe weginfrasctrucuur. Oppositieraadslid Tomas Roggeman (N-VA) vroeg wel om de impact op de parkeercapaciteit door de nieuwbouw in de gaten te houden. "Er is immers nu al een probleem met parkeerdruk in Sint-Gillis en dat wordt er niet beter op met extra woongelegenheden", zegt hij. Volgens schepen Niels Tas (SP.A) krijgt de bouwpromotor echter een hogere parkeernorm opgelegd, om eigen parkeergelegenheid in het project te voorzien. (DND)