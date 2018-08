Flatgebouw langs Noordlaan geëvacueerd voor keukenbrandje Koen Baten

07 augustus 2018

13u30 6

Op de Noordlaan in Dendermonde moest dinsdag kort voor het middaguur één van de flatgebouwen tegenover tankstation Q8 geëvacueerd worden. Dit nadat een bewoner een kookpot op het vuur had laten staan. Zelf was hij niet meer thuis toen buren plots hevige rookontwikkeling in het gebouw vaststelden en de brandweer alarmeerden. Die was snel ter plaatse, maar hoefde niet meer te blussen. De kookpot werd naar buiten gebracht en het gebouw werd grondig verlucht. Gewonden vielen er niet en de schade bleef beperkt.