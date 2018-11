Fitnessking lanceert Aqua Runner voor revalidatie honden Nele Dooms

17 november 2018

09u00 0 Dendermonde Met Fitnessking, de zaak van gewezen frontzanger van Janez Detd. Nikolas Van der Veken, wordt Dendermonde het mekka voor een nieuw revalidatietoestel voor honden. Van der Veken lanceert, samen met Nick Vannerom, internationaal gelauwerd hondentrainer, de Aqua Run. Na meer dan anderhalf jaar sleutelen aan een onderwaterloopband is het toestel nu klaar om de markt te veroveren.

Nikolas Van der Veken uit Dendermonde oogstte met zijn punkrockband Janez Detd. successen in binnen- en buitenland, maar houdt zich ondertussen al elf jaar bezig met zijn zaak Fitnessking. Die opende hij aan de Zeelsebaan in Grembergen, met fitnessapparatuur voor particulieren en professionals. “Het is via de zaak dat ik ook regelmatig de vraag kreeg naar loopbanden voor honden”, vertelt Van der Veken. “Daardoor begon ik zes jaar geleden met bouwen van loopbanden voor honden. Iedereen verklaarde me gek, maar ondertussen hebben we op dat vlak een stevige reputatie die zich razendsnel verspreidt.”

Nu gaat Van der Veken nog een stap verder. Hij lanceert nu ook een speciaal revalidatietoestel voor honden. “Ook daar kwam steeds meer vraag naar”, vertelt hij. “Fysiotherapie en revalidatietrainingen voor huisdieren zijn tegenwoordig booming business. Net zoals kinesisten hun patiënten liever in het water laten oefenen omdat de gewrichten dan minder belast worden, geldt eenzelfde visie ook voor honden. We gingen dus aan het denken om een onderwatertraining voor honden te voorzien.”

Van der Veken deed daarvoor beroep op hondenexpert Nick Vannerom. Hij is een nationaal en internationeel gelauwerd hondentrainer en is wereldwijd actief. “Nick is een onbetaalbare meerwaarde in dit verhaal”, zegt Van der Veken. “Hij heeft enorm veel ervaring en knowhow. Daar mocht ik beroep op doen om zo een onderwaterloopband te ontwikkelen die kwaliteitsvol is en voldoet aan de grootste eisen om honden optimaal te laten trainen.”

“Die onderwaterloopband is ingebouwd in een doorzichtige bak”, legt Van der Veken uit. “Die kan in snel tempo gevuld worden met water. Op amper 2,5 minuut is hij vol. En dan kan de hond beginnen trainen. We zijn echt supertrots op deze realisatie. Het is een geheel eigen design en wordt volledig op maat gemaakt. Bovendien doen we voor de productie ervan alleen beroep op plaatselijke werklui en leveranciers uit de omgeving van Dendermonde.”

Na anderhalf jaar sleutelen is de Aqua Runner nu klaar. In een loods aan Fitnessking in Grembergen werd het toestel in primeur getest. Op zaterdag 17 november vindt de officiële voorstelling plaats tijdens de Eurodogshow in Kortrijk. Van der Veken mikt met de Aqua Runner in de eerste plaats op revalidatiecentra, maar ook in het buitenland. “Onze dealers in meer dan 25 landen, van Amerika tot Australië, zijn laaiend enthousiast”, klinkt het. “Ons toestel is, met 15.999 euro, meer dan de helft goedkoper dan elk ander buitenlands alternatief en dat maakt van ons een grote concurrent.”

Wie de Aqua Runner aan het werk wil zien, kan daarvoor op zaterdag 17 november in primeur terech op de Eurodogshow in Kortrijk. Er zijn demonstraties om 10.30 uur en om 14 uur.

