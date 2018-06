Fitheid 60-plussers onder de loep 05 juni 2018

Het Dendermondse stadsbestuur laat de fitheid van haar zestigplussers onder de loep nemen. Het initiatief kadert in een breed sportbeleid dat zoveel mogelijk inwoners aan het bewegen moet zetten. "In Dendermonde zijn een 8.000 inwoners tussen de 60 en de 75 jaar. Hiervan hebben we 1.000 mannen en 1.000 vrouwen op willekeurige basis aangeschreven om deel te nemen aan onze fitheidstesten", zegt schepen van sport Carine Verhelst (SP.A). "Een zeventigtal geïnteresseerden zijn uiteindelijk opgedaagd om de testen te doen. Er werd gemeten en gewogen. Door een wandeltest kregen we een beeld van de uithouding. Ook eigenschappen als evenwicht, kracht, lenigheid en reactiesnelheid werden getest." Al deze gegevens worden nu verwerkt. In september start een lessenreeks die zal werken op de punten waarop de zestigplussers slecht of minder scoorden. Personen die niet aanwezig kunnen zijn op deze lessen maar toch hun conditie willen verbeteren, kunnen bij de sportdienst een stappenteller afhalen. (DND)