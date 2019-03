Fit Things wint internationale prijs met Slimbox Nele Dooms

28 maart 2019

Fit Things, de Dendermondse start-up achter de “slimbox” en opgericht door Rik Roose en zonen Filip en Kristof, heeft in Parijs een wereldwijde prestigieuze wedstrijd gewonnen. Het bedrijf, gevestigd op het industrieterrein Hoogveld, ontwierp een nieuwe unieke machine, die perfect passende kartonnen verpakkingen op maat maakt. Het is goed op weg om met deze uitvinding de hele wereld te veroveren. “Het concept is simpel én duurzaam”, zegt Filip Roose. “Meet de afmetingen van het object dat je wil verzenden, geef ze in op de app van je smartphone en druk op start van de machine van Fit Things. Vervolgens rolt er een kant- en klare kartonnen verpakking uit, die perfect de afmetingen heeft die nodig zijn om het object in te pakken, zonder verspilling van ruimte.” De machine is ondertussen al in acht landen terug te vinden. Alles draait rond duurzaamheid, ecologie en klimaatvriendelijk. “Omdat we én een oplossing bieden voor de verpakkingswereld én tegelijk klimaatvriendelijk bezig zijn, boeken we enorm succes”, zegt Toon Pauwels, verkoper bij Fit Things. “Dat we nu de wedstrijd bij CITEO, de Franse netwerkwerkorganisatie voor firma’s die met innovatie in de verpakkingswereld bezig zijn, gewonnen hebben is een kers op de taart.” De Dendermondenaren wonnen in Parijs van tweehonderd deelnemers van over de hele wereld.

