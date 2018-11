Finna zorgt voor viergeslacht Nele Dooms

29 november 2018

De kleine Finna Leybaert uit Dendermonde zorgt voor een unicum in haar familie: een viergeslacht. Ze is het allereerste achterkleinkind van Victorine Obus (89) uit Buggenhout. Die is superfier op haar viergeslacht. “Al voor ik zwanger was, toonde ze mij regelmatig foto’s van viergeslachten in de krant”, vertelt Raya Marievoet (31). “Telkens kreeg ik de boodschap dat ze het leuk zou vinden als ik voor een achterkleindochter zou zorgen, zodat wij ook een viergeslacht zouden hebben. Overgrootmoeder was dan ook heel blij toen ik haar het nieuws van mijn zwangerschap en het geslacht van de baby vertelde.” Ook oma Marijn Van Belle (58) is erg trots.