Filosoof van Haaghem doet alles uit, behalve het licht Nele Dooms

28 februari 2019

20u54 0

De Oudegemse toneelvereniging “De Filosoof van Haaghem” is toe aan een nieuwe productie. Het amateurgezelschap koos deze keer voor “Alles uit, behalve het licht”, een komedie van de Britse toneelschrijvers Ray Cooney en John Chapman. “Het gaat om een toneelstuk ‘Not Now, darling’ dat in 1973 geschreven werd, vertaald door John Customs en nu voor ons bewerkt door onze regisseur Nele Jacob”, zegt Freddy Baten van De Filosoof van Haaghem. “Het verhaal speelt zich af in de bontzaak ‘Bont, Bont en Van Geyt’. Meneer Van Geyt, exclusieve modeontwerper, heeft alle moeite van de wereld om de liefdesaffaires van zijn zakenpartner Arnold Bont bij te houden. Het publiek mag zich verwachten aan een razendsnelle opeenvolging van gebeurtenissen, verwarringen, verkleedpartijen en schaars geklede dames. Een schaterlach is nooit ver weg.” Voorstellingen vinden plaats op vrijdag 8, zaterdag 9, vrijdag 15 en zaterdag 16 maart, telkens om 20 uur, en op zondag 11 maart om 14.30 uur. Liefhebbers kunnen terecht in het parochiecentrum van Oudegem, aan de Hofstraat. Info en reservatie: www.dfvh.be.