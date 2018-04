Filmpjes vervangen politiek debat 27 april 2018

Het Oscar Romerocollege schaft het politiek debat met lijsttrekkers van politieke partijen uit de Dendermondse gemeenteraad af. De beslissing komt er na een klacht van Barbara Pas, gemeenteraadslid en lijsttrekker van het Vlaams Belang in Dendermonde. Zij pikte het niet dat alle politieke partijen voor het debat gevraagd waren, behalve Vlaams Belang. Pas diende klacht in tegen de uitsluiting bij Unia 'op grond van discriminatie omwille van politieke overtuiging' en bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.





Gesprekken

"Het uitsluiten van één politieke partij gaat in tegen het onderwijsdecreet. Een school moet politiek neutraal zijn. Door een partij uit te sluiten van een debat, neemt ze een politieke stelling in en dat mag niet." Het O.Romerocollege betreurde dat Pas niet eerst in overleg ging met de school in plaats van direct klacht in te dienen. Ondertussen zijn er wel gesprekken geweest. Resultaat is dat het geplande politiek debat niet zal doorgaan. In de plaats zullen filmpjes gemaakt worden met alle lijsttrekkers, inclusief Barbara Pas van Vlaams Belang, om vervolgens te vertonen aan de betrokken leerlingen en daarrond te werken. (DND)