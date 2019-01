Filmpas Belgica krijgt nieuwe vorm Nele Dooms

24 januari 2019

15u41 0

De Filmpas van Cultuurcentrum Belgica wordt in een nieuw kleedje gegoten. De vertrouwde kaart ruilt plaats voor een waardebon. Wie naar de film in CC Belgica wil, brengt die waardebon mee en ruilt die vervolgens aan de kassa om voor de nodige tickets. De nieuwe Filmpas kan ook online gekocht worden en vervolgens kunnen er ook gewoon online tickets mee betaald worden. Dan is passeren langs de kassa niet nodig. Wie een Filmpas aanschaft, betaalt het toegangsgeld voor vijf films en krijgt het zesde ticket er gratis bovenop. De pas kost 30 euro en is twee jaar geldig. Voor het voorjaar heeft CC Belgica alvast enkele filmmatinees op het programma staan. Op 24 januari is dat “I, Tonya” en op 21 februari “the Death of Stalin”. In maart en april volgen nog “Girl” en “Niet Schieten”. De voorstellingen beginnen telkens om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Info: ccbelgica.be/filmpas.