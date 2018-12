Filmmatinee in CC Belgica Nele Dooms

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde organiseert op donderdag 20 december een filmmatinee. Liefhebbers kunnen ‘The Shape of Water’ bekijken. De prent werd winnaar van de Gouden Leeuw, het Filmfestival van Venetië en won Oscars voor beste film en beste regie. Het verhaal draait rond Elisa, een eenzame, stomme poetsvrouw in een ultrageheim laboratorium van de Amerikaanse regering tijdens de Koude Oorlog. Elke nacht maakt ze in stilte het labo, waar duistere experimenten plaatsvinden schoon. Ze ontdekt een moerasmonster uit de Amazone in een aquariumtank. Elisa is meteen gefascineerd door de aqua-man en er ontstaat een vreemde relatie tussen de twee. De filmvertoning begint om 15 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 6 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of info@ccbelgica.be.