Filmmatinee in Belgica 21 maart 2018

Cultuurcentrum Belgica van Dendermonde presenteert op donderdag 22 maart een filmmatinee. 'The Beguiled', van regisseur en scenarioschrijver Sofia Coppola, is een beklemmende thriller die start met de komst van een man in een meisjesinternaat tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog in 1864.





Gewonde soldaat

De vrouwen, die in het huis wonen, leven afgeschermd van de buitenwereld, tot de dag waarop een gewonde soldaat wordt binnengelaten om verpleegd te worden. Er ontstaat een geladen sfeer en door onderlinge rivaliteit tussen de vrouwen neemt het verhaal een onverwachte wending. De film is gebaseerd op het boek 'A Painted Devil' van Thomas Cullinan. Er is veel aandacht voor kostuums en kleuren, en zelfs een dosis zwarte humor. Onder andere Nicole Kidman speelt mee. De vertoning begint om 15 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 6 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26. (DND)