Filip Rombaut verkiezingskandidaat voor Open Vld 05 juni 2018

02u49 0

De Dendermondse Open Vld heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen een gekende kandidaat uit Oudegem weten te strikken. Filip Rombaut, zaakvoerder van restaurant De Kastelein, krijgt een plaats op de verkiezingslijst. De man is 54 jaar en gehuwd. Hij is een gewezen motard en gepassioneerd autoliefhebber.





"Filip is een straffe kandidaat", zegt lijsttrekker Laurens Hofman. "Hij zal een prominente plaats op onze liberale lijst bekleden. Oudegem ligt ons nauw aan het hart. We startten daar met onze huis-aan-huisbezoeken, omdat deze deelgemeente al heel wat beslissingen te verwerken kreeg die als een zware dobber voor de bewoners vallen, zoals het opdoeken van de brandweerkazerne en de sluiting van overwegen. Ons engagement voor Oudegem willen we accentueren door lokale figuren naar voor te schuiven voor de verkiezingen." (DND)