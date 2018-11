Filerijden aan Noordlaan en Ooiebrug wegens werken Geert De Rycke

19 november 2018

14u44 0

Eén rijstrook van de Gentsesteenweg, in het verlengde van de Noordlaan, is vandaag afgesloten wegens werken. Dat veroorzaakt al de hele dag ellenlange files. Wie weg rijdt uit het centrum wordt omgeleid via de rijstrook vanuit de andere richting. Er wordt met tijdelijke verkeerslichten gewerkt om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De werken duren nog tot en met 21 november.