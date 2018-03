Fikse straffen voor overval op bejaarde man LEDEN VAN JEUGDBENDE KRIJGEN VIER EN VIJF JAAR CEL NELE DOOMS

27 maart 2018

03u24 0 Dendermonde De rechter heeft gisteren streng geoordeeld voor de leden van een jeugdbende uit Dendermonde. Ze kregen effectieve celstraffen van vijf en vier jaar voor een overval met geweld op een bejaarde bankdirecteur in het Vondelpark.

De feiten speelden zich af op 2 oktober 2017. De jongeren spraken eerst af in de flat van Sven K., die ondertussen geïnterneerd is en daardoor dus niet voor de rechter stond. Daar beraamden ze het plan om een bejaarde man in de Vondelparklaan te overvallen. K. had die man de zomer voordien al bestolen en had toen een bankschrift ontdekt waaruit hij opmaakte dat er 200.000 euro in zijn huis zou liggen. Samen met nog twee minderjarigen vielen ze in de woning binnen en takelden de man toe.





De rechter tilde erg zwaar aan deze feiten en was niet mals voor de jongeren die voor haar stonden. "Het tart elke verbeelding hoe iedereen zomaar zonder aarzeling meewerkte aan het plan", zei rechter Mieke Butstraen in haar vonnis. "Gewillig voerden ze het plan van K. uit en ze stonden totaal niet stil bij de gevolgen van hun daden. Deze jongeren waren verblind door geld. Het zijn gevaarlijke individuen, zonder enig normbesef. Net daarom hebben ze een zware straf nodig."





Beklaagde Sif-Eddine Jelti kreeg vijf jaar effectieve celstraf. Hij is amper 21 jaar, maar liep eerder al een strafblad op. "De man kreeg toen een werkstraf, maar pleegde kort nadien alweer nieuwe feiten. Veel indruk maakt een vervolging dus blijkbaar niet op deze jongeman. Een vonnis lijkt enkel een vodje papier", klonk het gisteren. "Bovendien wordt hij gezien als kopstuk van de Vlotgrasbende, een stadsbende die in Dendermonde al voor veel overlast zorgen."





Zijn kompanen Fikri Ahkim (19) en Ales Makula (19) moeten elk vier jaar in de gevangenis. Allemaal hadden ze hun eigen aandeel in de feiten. Sif-Edinne en Ahkim stonden tijdens de overval op de uitkijk in het Vondelpak. Makula ging samen met K. de woning van het slachtoffer binnen. De daders waren goed voorbereid. Zo hadden ze kousen mee om over hun handen te trekken tegen vingersporen, en een kussensloop en tape om het slachtoffer te blinderen en vast te binden. Samen met hen stond ook het toenmalig vriendinnetje van K. terecht. Zij werd echter door de rechtbank vrijgesproken.





De daders gingen er overigens niet met de geplande 200.000 euro vandoor, want die vonden ze niet. De buit bedroeg slechts een paar luttele euro's. Hoeveel is tot op de dag van vandaag niet duidelijk. Het slachtoffer verkeerde na de feiten een tijd in levensgevaar. Momenteel zoekt hij rust bij zijn partner aan de kust en wou met het proces niets te maken hebben. Hij stelde zich dan ook geen burgerlijke partij.