Fikse boete en rijverbod voor dronken motorrijder 14 maart 2018

02u45 0

Kristof V.W. is door de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een zware boete van 3.200 euro en een rijverbod van een jaar. De man was vorig jaar met enkele vrienden met de motor gaan rijden toen hij op zondagnamiddag een politiecontrole tegenkwam. Omdat hij kort daarvoor enkele glazen bier had gedronken, maakte de man rechtsomkeer, maar hij werd opgemerkt door de politie die hem achternaging. Toen ze hem tegen konden houden, werd de motorrijder onderworpen aan een alcoholtest. De man blies positief en bleek 1,5 promille in het bloed te hebben. In het verleden werd de man ook al eens onder invloed betrapt.





De advocaat van Kristof V.W. vroeg, gezien zijn moeilijke situatie, een werkstraf maar daar ging de rechter niet op in. "Het is meer dan genoeg geweest, een werkstraf is hier niet van toepassing en een duidelijk signaal is nodig", stelde rechter Chris De Roy. Naast zijn boete en rijverbod moet de man ook opnieuw alle rijexamens afleggen.





(KBD)