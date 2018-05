Fietstassen als promo voor lokale handelaars 31 mei 2018

Dendermonde heeft, samen met de provincie, fietstassen en vaandels laten maken om lokaal shoppen te promoten.





"Een promobeeld wordt zo verspreid via vaandels en fietstassen", zeggen schepen Dirk Abbeloos (CD&V) en gedeputeerde Jef Dauwe (CD&V). "De fietstassen kunnen aanzetten tot winkelen met de fiets. Dat is niet alleen handig, maar ook goed voor het milieu."





Op de vaandels prijkt de slogan 'doe de ronde van Dendermonde, heerlijk winkelen en zoveel te zien'. "Het zegt meteen waar Dendermonde voor staat: een uniek aanbod van detailhandel en bezienswaardigheden. Ook de deelgemeenten zetten we in de kijker", klinkt het.





De fietstassen zijn verkrijgbaar bij de verkooppunten van de Dendermondse cadeaubon. Wie daar met de fiets naartoe gaat, ontvangt een gratis fietstas. (DND)