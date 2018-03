Fietsster zwaargewond bij aanrijding 22 maart 2018

Aan het rondpunt op de Leopold II-laan en de Stationsstraat in Dendermonde is dinsdagavond rond 18 uur een 25-jarige fietsster aangereden door een personenwagen. De auto kwam vanuit de Leopold II-laan en reed in de richting van Sint-Gillis.





Heel even verkeerde de vrouw in levensgevaar, maar dit was snel geweken. De vrouw werd met zware verwondingen overgebracht naar het Sint-Blasius in Dendermonde. Door het ongeval was de rijbaan een tijdlang versperd. (KBD)