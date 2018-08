Fietssnelweg langs spoorlijn 60 nog niet voor meteen Nele Dooms

20 augustus 2018

15u36 1 Dendermonde De fietssnelweg van Dendermonde naar Lebbeke, langs spoorlijn 60, zal nog niet voor direct zijn. "Moeilijk te realiseren en geen prioriteit voor de provincie", heet het in Dendermonde.

Het stadsbestuur van Dendermonde werkt al jaren samen met het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om op het grondgebied fietssnelwegen te realiseren. Zo werd een lange afstandsfietspad langs de vroegere spoorlijn Dendermonde-Puurs, tussen Fabrieksstaat en Hoogveld, eerder al een feit en is de realisatie van een fietssnelweg tussen Sint-Gillis, over Oudegem tot het station van Schoonaarde in de maak.

Ook de aanleg van een fietssnelweg langs de spoorlijn 60 tussen het station van Dendermonde over Sint-Gillis naar Lebbeke staat op het verlanglijstje van de stad. Maar dit dossier blijkt niet zo evident. Oppositieraadslid Tomas Roggeman (N-VA) luidt de alarmbel in een poging het project een duw in de rug te geven. "Een fietssnelweg speelt immers een onmisbare rol voor meer fietsveiligheid", zegt hij. "Een fietspad langs de spoorlijn 60 zou voor honderden fietsers een goede zaak zijn. Het zou immers een veel veiliger alternatief bieden voor het huidige drukke én gevaarlijke traject langs Sint-Gillislaan en Heirbaan, niet alleen voor de vele scholieren die van uit Lebbeke school lopen in Dendermonde maar ook voor vele oudere fietsers."

Van bij het begin van deze bestuursperiode waren er al plannen van de provincie om de fietssnelweg tussen Dendermonde en Lebbeke te realiseren. "Maar ook al is spoorlijn 60 aangeduid als deel van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, zit er jammer genoeg niet veel beweging in het dossier", zegt Roggeman. "Een traject werd in het voorjaar van 2014 al eens onderzocht, maar bleek niet realiseerbaar. Toch bevestigde de Dendermondse gemeenteraad het belang van deze fietssnelweg en een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden. Uit notulen van de provincieraad blijkt echter dat het project geen prioriteit meer is. Hopelijk kan de stad de betrokkenen tot andere gedachten brengen."

Roggeman eist duidelijkheid. Schepen Leen Dierick (CD&V) benadrukt dat het voor het Dendermondse stadsbestuur wél belangrijk blijft dat deze fietssnelweg langs spoorlijn 60 er komt. "Alleen zal dit op korte termijn niet haalbaar zijn", zegt ze. "Voor de realisatie van het tracé is heel wat te onteigenen grond en eigendom van de spoorwegen nodig. Ervaring leert dat dit verwerven veel tijd kost. Verschillende tracés zijn al onderzocht en blijken in praktijk op het terrein heel moeilijk realiseerbaar. Omdat het provinciebestuur met deadlines van andere projecten zit en over niet genoeg personeel beschikt, is spoorlijn 60 voor hen momenteel geen prioriteit. De stad zal de zaken wel blijven opvolgen en blijft achter een realisatie staan, maar er zal geduld nodig zijn."