Fietspad tussen Kroonveldlaan en Olympos krijgt vorm 13 maart 2018

Het nieuwe fietspad tussen de Kroonveldlaan en zwembad Olympos krijgt vorm. De verbindingsweg ligt er nu heel slecht bij. Het huidige freesasfalt is niet comfortabel te berijden. Nochtans gebruiken veel fietsers de route om naar het stadscentrum te rijden. De buurtweg vertrekt aan de Kroonveldlaan op OCMW-domein tussen het ziekenhuis Sint-Blasius en het nieuwe Huis van het Kind. Er wordt een nieuwe rijweg in asfalt gerealiseerd. Die zal 2,5 meter breed zijn, fietsvriendelijk en goed verlicht. De stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, zodat de werken binnenkort kunnen starten. Ze zullen plaatsvinden van begin april tot eind juni, in drie fasen. Tijdens een eerste fase zorgt Eandis voor openbare verlichting. De tweede fase omvat de aanleg van de rijweg in asfalt. Daar zorgt aannemer Viabuild voor. Tot slot zal de technische dienst van de stad de bermen langs de weg in orde brengen. "Tijdens de werken zal het fietspad onvermijdelijk plaatselijk afgesloten zijn", zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). "Dit zal niet permanent zijn. Soms zullen de fietsers wel kunnen passeren. Voor de momenten dat dit niet kan, zijn er alternatieve fietsroutes via een andere fietsweg in de Kroonveldlaan en ook via de Baleunisstraat." In de Kroonveldlaan zelf zal de hinder ter hoogte van de fietsweg beperkt blijven tot een duidelijke afbakening van de werkzone. (DND)