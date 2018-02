Fietskledij om To Walk Again te steunen 01 februari 2018

Kristel Gevaert uit Dendermonde en haar team vrijwilligers hebben fietskleding ontworpen om To Walk Again, de organisatie die rolstoelpatiënten weer leert stappen, te steunen. "To Walk Again wil ook haar naambekendheid vergroten", zegt ze. "Daarom heeft ze met Wolvenberg unieke Castelli fietskledij ontworpen. Jurgen Van den Broeck fietst al met deze kleding. Later volgen ook looptruitjes." Een eerste verkoop leverde al een cheque van 1.000 euro op. Bestellen kan via fietskledij@towalkagain.be.





(DND)