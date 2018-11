Fietsersbond wil knelpunten in kaart brengen Nele Dooms

08 november 2018

De Fietsersbond van Dendermonde wil alle fietsknelpunten in Dendermonde in kaart brengen. Zes jaar geleden maakte de vereniging al eens een inventaris, maar de lijst is aan een update toe. “Een aantal knelpunten zijn verdwenen, maar ondertussen verschenen er ook weer nieuwe”, klinkt het. “Om de inventaris in orde te brengen, doen we een oproep naar alle Dendermondse fietsers. Zij weten als de beste welke knelpunten er zijn. Daarom vragen we iedereen om die te melden aan ons. Een fietsknelpunt is een obstakel of hindernis op of naast een fietsroute dat de rit bemoeilijkt of zelfs verpest.” Met alle nieuwe info over knelpunten voor fietsers, wil de Fietsersbond het Dendermondse stadsbestuur en andere overheden blijven aanporren om voor oplossingen te zorgen. Wie knelpunten wil melden, kan dat via dendermonde@fietsersbond.be.