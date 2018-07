Fietsersbond wil bestuur uitbreiden 04 juli 2018

02u31 1 Dendermonde De Fietsersbond van Dendermonde wil haar bestuur uitbreiden en vernieuwen. Dit is in het komende najaar gepland.

Wie zich als overtuigd fietser geroepen voelt om zijn steentje bij te dragen voor een beter fietsbeleid, kan zich aansluiten bij de Dendermondse Fietsersbond. "We willen niet alleen de bestaande activiteiten en taken over meer schouders verdelen, maar ook nieuwe accenten leggen en strategieën uitwerken voor een nog effectievere Fietsersbond", klinkt het bij het huidige bestuur.





Tijd speelt in voordeel

"In ieder geval speelt de tijd in ons voordeel. Want meer en meer mensen beseffen dat we ons, zonder drastische ommeslag, letterlijk aan het vastrijden zijn in het steeds drukkere verkeer."





wie mee wil werken, kan een seintje geven op dendermonde@fietsersbond.be. Op 19 september vindt een open bestuursvergadering plaats, met brainstorrming over de verdere toekomst van Fietsersbond Dendermonde. (DND)