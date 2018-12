Fietsersbond voert actie: Met stokbroden op bagagedrager voor veiligere Sint-Gillislaan Nele Dooms

12 december 2018

10u22 0 Dendermonde Chauffeurs op de Sint-Gillislaan in Sint-Gillis-Dendermonde keken woensdagochtend vreemd op tijdens de ochtendspits. Een colonne fietsers reed het traject van bijna één kilometer tussen Lebbeke en Dendermonde met stokbroden op de bagagedrager. De Fietsersbond vraagt met de actie dringend extra aandacht voor een veiligere Sint-Gillislaan en meer plaats voor de tweewieler.

Het is niet de eerste keer dat de Fietsersbond zich laat horen als het over de verkeersveiligheid van de Sint-Gillislaan en Heirbaan gaat. Het traject van 750 meter krijgt immens veel verkeer te slikken en dagelijks rijden er honderden fietsers, waaronder tal van scholieren van en naar school. “Tussen de Koning Albertstraat en de Weggevoerdenstraat is er geen fietspad beschikbaar op deze drukke gewestweg”, zegt voorzitter Pier Tielens. “Dat maakt het natuurlijk erg gevaarlijk voor deze zwakke weggebruikers. Al jaren gebeuren er regelmatig ongevallen met gewonde fietsers. In 2015 was er zelfs een dodelijk ongeval op deze weg.”

Fietsersbond en sympathisanten trokken anderhalf jaar geleden al eens aan de alarmbel met een stokbrodenactie. “Maar wat blijkt? Er is in al die tijd nog altijd niets veranderd om de toestand beter te maken”, zegt Tielens. “Ons verlanglijstje was nochtans duidelijk: de invoering van een zone 30, fietssuggestiestroken, opstelstroken voor fietsers aan elk kruispunt, snelheidscamera’s en maatregelen om het doorgaand verkeer te verminderen. Niets daarvan is al gerealiseerd door het Agentschap Wegen en Verkeer, dat bevoegd is voor de Sint-Gillislaan. We vonden het dus tijd om nogmaals aan de alarmbel te trekken.”

De actievoerders vertrokken vanop de parking van de Delhaize in Sint-Gillis en reden het hele traject tot aan de rotonde van de Brusselse Poort. De stokbroden op de bagagedragers van de fietsers staan symbool voor de ruimte die zwakke weggebruikers op de Sint-Gillislaan moeten krijgen. “De stokbroden van één meter geven de wettelijke afstand aan die chauffeurs moeten respecteren bij het inhalen”, legt Tielens uit. “Die ruimte hebben fietsers momenteel niet of amper op de Sint-Gillislaan. Vaak worden ze bijna van hun sokken gereden.

De Fietsersbond hoopt dat er nu wel reactie op de actie komt. “Het Dendermondse stadsbestuur zorgde ondertussen wel voor wat ingrepen om Sint-Gillis veiliger te maken, maar voor de Sint-Gillislaan blijft het bij het Agentschap Wegen en Verkeer spijtig genoeg erg stil”, klinkt het. “Even zag het er naar uit dat deze gewestweg dan toch fietssuggestiestroken zou krijgen, na herhaaldelijk aandringen van schepen van mobiliteit Niels Tas (sp.a), maar dat lijkt ondertussen ook alweer op de lange baan geschoven. Wij vragen nu, in naam van de honderden fietsers die elke dag door het centrum van Sint-Gillis rijden, om eindelijk in actie te komen.”

Schepen Tas hoopt dat de beloofde fietssuggestiestroken er het komende jaar wel komen. “Ondanks positieve beslissingen bij AWV liep dit dossier vertraging op omdat de Vlaamse overheid geen budget voorzien had voor de realisatie dit jaar”, zegt hij. “Hopelijk worden de centen wel opgenomen in de begroting voor volgend jaar. Een overbodige luxe zou het zeker niet zijn, net op een ogenblik dat uit cijfers blijkt dat het aantal letselongevallen in Oost-Vlaanderen toegenomen is.”