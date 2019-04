Fietser onder invloed riskeert alcoholslot door nieuwe wetgeving nadat hij met fiets naar voetbalwedstrijd rijdt Koen Baten

12u59 0 Dendermonde Fietser M.V.D. riskeert een alcoholslot in zijn auto door de vernieuwde wetgeving die vanaf 1 juli 2018 werd opgestart. Die wetgeving verplicht dat iedereen die meer dan 0,78 blaast een alcoholslot achter het stuur van zijn wagen moet krijgen. De beslissing kent echter enkele hiaten, dat mocht de fietser deze ochtend aan de levende lijve ondervinden in de politierechtbank.

De man uit Dendermonde was op 9 september 2018 met zijn fiets onderweg naar een voetbalwedstrijd op de Heikant in Zele. Toen hij in aanrijding kwam met een tractor en gewond raakte werd er ook een alcoholtest afgenomen. Daaruit bleek dat de man 2,14 promille alcohol in zijn bloed had. “Niet weinig, maar hij nam wel de verantwoordelijkheid om de fiets te nemen en geen andere mensen in gevaar te brengen met zijn auto”, aldus zijn raadsman.

De man riskeert nu echter ook gestraft te worden in zijn voertuig door het mogelijke alcoholslot dat hem opgelegd wordt. “Ik ben het verplicht door de nieuwe wetgeving", aldus politierechter Peter D'hondt. “De regelgeving gaat er voor zorgen dat er bepaalde buitensporigheden gaan gebeuren, en mensen een alcoholslot krijgen die niet bedoeld zijn voor deze wetgeving", aldus de politierechter. De wet zorgt er ook voor dat je voor bepaalde zaken een uitstel kan vragen. Een beroepschauffeur kan zo vragen om geen slot in zijn vrachtwagen te plaatsen.

De advocaat van de beklaagde vroeg dan ook de nodige mildheid aan de dag te leggen. “Het is misschien niet onmogelijk om eens na te denken over de opschorting voor mijn cliënt", klinkt het. Bij opschorting wordt de man wel schuldig bevonden, maar krijgt hij geen straf. Politierechter Peter D'hondt wil zich beraadslagen en zal de zaak verder zetten op 23 april.