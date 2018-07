Fietsen in Denstraat wordt veiliger Traject krijgt nieuwe paden aan beide kanten van de weg Nele Dooms

19 juli 2018

12u00 0 Dendermonde Fietsen in de Denstraat wordt veiliger. Ter hoogte van de N41 krijgt de straat immers een nieuw fietspad aan beide zijden. Op termijn komen er ook in heel de Denstraat, Smidsestraat en Hebbestraat veilige fietspaden.

De Smidsestraat, Denstraat en Hebbestraat (die samen één traject vormen) in Grembergen en Moerzeke beschikken nu nog enkel over één tweerichtingsfietspad. En hoewel er dagelijks honderden fietsers — onder wie veel scholieren — gebruik van maken, ligt dat fietspad er erg slecht bij. Bovendien is het ook te smal.

Het stadsbestuur plant nu een eerste maatregel om de situatie veiliger te maken. Nabij de N41 wordt het huidige tweerichtingsfietspad ontdubbeld. "Over een lengte van ongeveer driehonderd meter komt er aan beide zijden van de weg een fietssuggestiestrook", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Bijkomend zetten we langs het traject Smidsestraat-Denstraat, tussen Gaverstraat en N41, het huidige dubbelrichtingsfietspad om naar een voetpad."

Er worden ook parkeerstroken afgebakend, die meteen de snelheid van weggebruikers in de Denstraat en Gaverstraat moeten terugdringen. "Na de ontdubbeling van het bestaande tweerichtingsfietspad zal het Agentschap Wegen en Verkeer ter hoogte van de N41 twee eenrichtingsoversteekplaatsen aanduiden", weet Dierick. "We voeren die werken overigens uit zonder subsidies. Tegen midden 2019 moet alles achter de rug zijn."

Groter plan

Het project is een eerste fase van een groter plan om het traject Smidsestraat-Denstraat-Hebbestraat veiliger te maken. Op termijn moeten er over de volledige lengte van meer dan drie kilometer aan beide zijden bredere fietspaden komen, met een tussenstrook als buffer voor de rijweg. Dendermonde sluit hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Hamme, omdat het traject op het grondgebied van beide ligt. Het totale prijskaartje bedraagt meer dan 6,5 miljoen euro, te verdelen tussen Dendermonde en Hamme. "Maar omdat de route deel uitmaakt van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, kunnen we hiervoor een toelage van tachtig procent krijgen", zegt Dierick. "Het is wachten op de goedkeuring van die toelage voor we deze werken kunnen aanvatten."

Het blijft in dit dossier overigens niet bij de aanleg van fietspaden. Uit onderzoek is gebleken dat ook de riolering in dit gebied in slechte staat verkeert. "Bovendien wordt het merendeel van het afvalwater nog in de beken en waterlopen in de buurt geloosd", weet Dierick. "Daarom zullen we bij de aanleg van de nieuwe fietspaden ook meteen een nieuwe riolering aanleggen. Die zal afvalwater naar een waterzuiveringsstation afvoeren. Hiervoor kunnen we een toelage van 75 procent aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.