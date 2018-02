Fietsclub NXT-Challenge blaast tien kaarsjes uit 06 februari 2018

De Dendermondse fietsclub 'NXT-Challenge' viert haar verjaardag. De groep werd in 2008 opgericht en bestaat dus tien jaar. "We ontstonden binnen de politiezone Dendermonde", zegt Michel Vinck. "Aanleiding waren voorbereidingen om de Mont Ventoux te beklimmen. Daarmee zamelden we geld in voor het goede doel. We zijn een groep vrienden die er regelmatig op uittrekken voor fietstochten."





NXT-Challenge rijdt in de zomer elke woensdagavond en zondagvoormiddag. "In de winter proberen we ons sportief bezig te houden met mounainbikeritten en een wekelijkse spinningles. We blijven ons ook elk jaar inzetten voor het goede doel."





Met een nieuwjaarsreceptie bij Garage Van der Straeten werd het jubileumjaar op gang getrapt.





(DND)