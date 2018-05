Fietsclub Next Challenge steunt Blijdorp 24 mei 2018

De Fietsclub Next Challenge, ontstaan in 2008 binnen de Politiezone Dendermonde, maar uitgegroeid tot een vereniging waar iedereen zich bij kan aansluiten, toont zijn goede hart.





Een barbecue in gemeenteschool Kraaiennest in Grembergen moest geld in het laatje brengen voor het goede doel. "Met meer dan driehonderd eters werd het initiatief een groot succes", zegt Michel Vinck van Next Challenge. "Daardoor haalden we een mooie opbrengst bij elkaar."





Next Challenge schenkt 500 euro aan Blijdorp, een centrum voor kinderen en jongeren met een mentale beperking.











