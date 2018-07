Fiesta Aaghem met extra voor kids KINDEREN MAKEN 'TIJDREIS' NAAR NOSTALGISCHE KERMIS OF FUTURISTISCH PARK NELE DOOMS

12 juli 2018

02u33 0 Dendermonde Nog meer aandacht voor kindervertier. Daarmee bouwen de organisatoren van het jaarlijkse Fiesta Aaghem hun zuiders festival in Oudegem dit jaar verder uit. Vereniging 't Pyl verwacht dit weekend weer duizenden feestvierders.

Fiesta Aaghem is dit jaar aan de twaalfde editie toe en uitgegroeid tot een begrip tot ver buiten Oudegem. "Het zuiders getint festival is telkens een topper", weet Dirk Maes, voorzitter van 't Pyl. "Van meet af aan stond ons concept vast: een festival met zomerse sfeer, een cocktail van live optredens, sfeervol decor en non-stop animatie. Blijkbaar slaat dit enorm aan, want we zagen ons evenement jaar na jaar groeien. Vorig jaar mochten we een recordaantal van zo'n 2.500 bezoekers verwelkomen." Vooral de Fiesta4Kids op zaterdagnamiddag blijkt in de lift te zitten. Om dat nog verder te laten boomen, mikken de organisatoren op nog meer kinderanimatie.





"Hiervoor schakelen we dit jaar nog een paar niveaus hoger", zegt Maes. "We bouwen ons festivalterrein om tot een wereld op maat van grote en kleine kinderen. Deze keer worden alle kinderen tijdreizigers. Ze kunnen pendelen tussen een nostalgische kermis uit vervlogen jaren en een futuristisch park met onder andere lasershooten en astronautenoefeningen. We bieden ook een ballonnenplooier, pinata's, sprookjesfiguren, voorleessessies, ezelritjes, zeepbellen blazen en glitertattoos aan."





Tijdens Fiesta Aaghem zelf zijn er zowel op vrijdag- als zaterdagavond verschillende live optredens. "Zoals het publiek van ons gewend is, vergeten we daarbij lokaal en jong talent niet", zegt Maes. "Flinter en Azarro, twee groepen uit Appels, openen respectievelijk vrijdag- en zaterdagavond. Kolonel Djafaar won vorig jaar het Jonge Wolven-concours met aanstekelijke afro-beats. Dosschy en Bubbles mogen telkens afsluiten."





Fiesta Aaghem begint morgen vanaf 18 uur. Na Flinter staat Houston's Problem met stevige rock op het podium. Zangers Dieter en Dries wonnen bekendheid met hun deelname aan The Voice van Vlaanderen. Daarna volgen Gestapo Knallmuzik, Hotknives en Keni Minogue. Op zaterdag 14 juli presenteert 't Pyl vanaf 19 uur Azzaro, gevolgd door Kolonel Djafaar. De Balkanfanare Fanfaar Fatal brengt muziek tussen het publiek. Daarna is het de beurt aan Radio Negra en Michael Schak.





Toegangskaarten kosten per dag 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Fiesta4Kids, van 14 tot 17 uur, is gratis. Iedereen is welkom op de terreinen aan de sporthal van Oudegem. Info: www.tpyl.be.