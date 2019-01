Fiat voor voorontwerp nieuwe brandweerkazerne Nele Dooms

08 januari 2019

15u25 1 Dendermonde Het voorontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne in Dendermonde is een feit. De gemeenteraad gaf haar fiat. Het nieuwe complex komt op de plaats van de huidige kazerne, aan de Oude Vest in Dendermonde.

Met de goedkeuring van het voorontwerp is er meteen ook zicht op de kostprijs van het project. Die wordt geraamd op zo’n 8,8 miljoen euro, btw inclusief. Het stadsaandeel bedraagt ongeveer 5,7 euro. Dat er een nieuwe brandweerkazerne in Dendermonde moet komen, is al jaren duidelijk. Het huidige complex is te klein en totaal versleten.

De nieuwe brandweerkazerne zal met 3.650 vierkante meter vloeroppervlakte een pak groter zijn dan de huidige. De voorgevel van het complex, met natuursteen en grote glaspartijen, wordt wel zes meter achteruit gebracht. Het gebouw zal een gelijkvloers en twee verdiepingen tellen. De kazerne krijgt een polyvalente ruimte, keuken, sanitair, bergruimte, kleedruimtes, was- en droogplaatsen, magazijn en werkplaatsen. Op het gelijkvloers komt een multifunctionele ruimte voor workshops, preventiedagen en klasbezoeken.

Uitrukken bij een oproep zullen de brandweerwagens in de toekomst niet meer langs de Oude Vest doen, maar via de LeopoldII-laan. Er is een voertuigenhal van 24 op 30 meter met negen poorten voorzien. Eens de bouwvergunning in handen, kan de stad een aannemer zoeken. Bedoeling is om de bouwwerken in mei 2020 te starten.