Fiat voor omvorming ereperk kerkhof 12 april 2018

02u33 0 Dendermonde De gemeenteraad van Dendermonde heeft zijn fiat gegeven voor de omvorming van het ereperk van oud-strijders op het kerkhof van Oudegem.

Het project kadert in de plannen van de stad om de begraafplaatsen te verfraaien en vergroenen. Voor Oudegem is hiervoor een volledig visieplan voor het hele kerkhof opgemaakt. Ook het ereperk van de oud-strijders moet daarbij gerenoveerd en vergroend worden. De hele site krijgt een uniforme aanblik. "Daarvoor verdwijnen de huidige opstaande zerken. Die waren te broos om te behouden en herstellen", zegt schepen Leen Dierick (CD&V). "Wel komen er liggende, platte gedenktegels waar naam, geboortejaar en jaar van overlijden van de oud-strijder in komt. We laten ook de mogelijkheid voor een foto van de overledene open. Het kan gaan om liggende tegels of ietwat schuine lessenaarsmodellen."





Tussen de graven komt overal gras voor een mooie groene aanblik. Het bestek voor dit project is goedgekeurd, zodat de stad op zoek kan naar aan aannemer. Later krijgt ook de rest van het kerkhof van Oudegem een herinrichting, met onder andere een overdekte afscheidsruimte, meer groen in plaats van beton of kiezels en lage heesters, meer zitbanken, nieuwe toegangswegen en een verfraaiing van de kinderbegraafplaats.





