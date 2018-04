Festival ter ere van overleden vriend OPBRENGST SJALLEKESROCK VOOR GOEDE DOEL VZW PAROL NELE DOOMS

27 april 2018

02u39 0 Dendermonde Dendermonde is met Sjallekesrock een festival rijker. Een groep vrienden organiseert het ter ere van hun overleden vriend Kenny Vervaet. Het festival moet geld in het laatje brengen voor het goede doel.

"Kenny was amper veertig toen hij vorig jaar, op 9 juni 2017, overleed. Zijn dood kwam compleet onverwacht. Een hartaderbreuk was de oorzaak", vertelt zijn zus Evy Vervaet. "Zijn overlijden kwam alleszins als een schok bij heel veel mensen. Kenny was erg goed gekend én geliefd in Dendermonde en omgeving. Hij had veel vrienden. Onder andere in café Abo aan het station van Dendermonde was hij vaste klant."





Sjaaltje

Het zijn die vrienden die nu de handen in elkaar slaan om een festival op poten te zetten ter nagedachtenis van Kenny. "Dat idee ontstond al tijdens Kenny's begrafenis", zegt Kris Verstrepen. "We spraken toen af dat we een jaar na zijn dood een festival zouden organiseren. En omdat Kenny altijd een sjaaltje droeg, dopen we het gebeuren tot Sjallekesrock. We schrikken nu zelf van de feedback die we op dit initiatief krijgen. Vanuit heel Vlaanderen regent het enthousiaste reacties van mensen die erbij willen zijn. Kenny was dan ook echt overal gekend. Hij was een kameraad van iedereen, de meest sociale mens die je ooit kan leren kennen, met heel veel zin voor humor."





Passie voor muziek

Dat de nagedachtenis van Kenny een muzikale tint krijgt, is geen wonder. Vervaet was zelf gepassioneerd door muziek en festivals. "Van de Rolling Stones bijvoorbeeld was hij zot. Als die een Europese toer maakten, trok hij rond om ze minstens drie keer te zien", vertelt Danny Den Roover. "Ook AC/DC en The Beatles hoorden bij zijn favorieten. Hij speelde ook zelf gitaar, trok naar zoveel mogelijk muziekfestivals en trad regelmatig zelf op met een band."





Kenny's vrienden willen met het festival niet alleen hun maat eren, maar ook geld inzamelen voor het goede doel.





Straathoekwerker

De opbrengst is bestemd voor vzw Parol in Aalst. Dat is een buurtwerking voor een sociale wijk op rechteroever in Aalst. "Kenny was er actief in het kader van zijn opleiding als straathoekwerker", vertelt Mieke Van der Veken. "Hij was net geslaagd voor zijn examen toen hij overleed. Kenny was gemaakt voor die job. Hij kon met iedereen praten en dat was een enorme meerwaarde voor de vzw. Hij wordt nu nog altijd gemist. Het heeft lang geduurd voor een degelijke vervanger werd gevonden. Voor ons was het dan ook evident dat de opbrengst van ons initiatief naar Parol zou gaan."





Sjallekesrock vindt plaats op zaterdag 5 mei in café Abo, aan het Statieplein in Dendermonde. Vanaf 16 uur vinden optredens plaats. Als toegangskaarten worden exclusieve armbandjes verkocht met de lievelingsgitaar van Kenny op. In voorverkoop kosten die 3 euro, aan de kassa 5 euro.